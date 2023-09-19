شرط مفاجئ يقرب برشلونة من الصفقة المنتظرة

جدد البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، عقده مع السيتيزنس مؤخرا، حتى صيف 2026.

وكان سيلفا مثار حديث بالميركاتو الصيفي الأخير، في ظل اهتمام أندية برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السعودي بضمه.

وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن هناك شرطا جزائيا في عقد سيلفا مع مانشستر سيتي.

وكتب رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “عقد برناردو سيلفا الجديد صالح حتى صيف 2026، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، يبدأ فقط من الصيف المقبل”.

وشارك سيلفا مع مانشستر سيتي في 311 مباراة، سجل خلالها 56 هدفا وقدم 60 تمريرة حاسمة.