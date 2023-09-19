موعد التسجيل للتوجيهي التكميلي الأردن 2023 عبر moe.gov.jo.. جدول امتحانات التكميلي، يكثر البحث من قبل الطلاب والأهالي عن موعد التسجيل لامتحان التوجيهي التكميلي، والذي يستهدف بشكل خاص الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح خلال العام الحالي، من ضمن الخدمات التي يقدمها موقع الرسالة نت نقدم لكم تاريخ التسجيل لتكميلية التوجيهي.

موعد التسجيل للتوجيهي التكميلي الأردن 2023 عبر moe.gov.jo.. جدول امتحانات التكميلي





أكد مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة خلال تصريح اذاعي صباح اليوم ، عن موعد التسجيل الالكتروني لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة التكميلية الثالثة، وذلك يوم الثلاثاء 8 أغسطس/ آب 2023.

موعد التسجيل لتكميلية التوجيهي، تختلف الدورة الثالثة عن الأولى في بعض الاختبارات حيث ستبدأ في تمام الساعة 9:00 صباحاً، بمادة اللغة الإنجليزية وينتهي الجدول بامتحانات بمادة تكنولوجيا المعلومات، أما الامتحان العملي للفروع المهنية تبدأ أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 22-24/8/2023م، وقد يستمر وفق "الوزارة" حتى يوم السبت الموافق 26/8/2023 للتخصصات الإنتاجية.

طريقة التسجيل لتكميلية التوجيهي.

يمكن للطلاب الراغبين بتحسين العلامات أو الطلاب المستكملين التسجيل من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي.