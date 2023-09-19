إليك موعد مباراة برشلونة ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة، تلعب برشلونة اليوم في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتجري المباراة في ملعب " مونتجويك" حيث تقام أولى مباريات برشلونة، في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، والتي ستكون أمام رويال أنتويرب.

ويفتتح برشلونة، اللعبة بمعنويات عالية إذ يسعى الفريق الكتالوني لمواصلة النجاحات التي حققها مؤخرًا، ويذهب إلى أبعد نقطة في البطولة الغائبة عن خزائنه منذ سنوات.

ويشارك الفريق الكتالوني، هذا الموسم في المجموعة الثامنة، برفقة بورتو، وشاختار، ورويال أنتويرب.

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موعد مباراة برشلونة ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

موعد مباراة برشلونة ورويال أنتويرب، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، هو الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، على ملعب مونتجويك.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة برشلونة ورويال أنتويرب عبر شاشتها.

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تشكيل برشلونة المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

تير شتيجن

ماركوس ألونسو - جول كوندي - أندرياس كريستينسن - جواو كانسيلو

جافي - جوندوجان - فرينكي دي يونج

رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال