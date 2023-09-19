بطولة جديدة تهدد انتظام مباريات الدوري المصري

بعد مواسم مضطربة من حيث ازدحام الجدول وتأجيل المباريات، تسود خلافات تنظيمية حيال انتظام المباريات، مع انطلاق الدوري المصري لكرة القدم الذي يرسم ملامح موسم استثنائي جديد.

وانطلقت النسخة 65 من الدوري المصري ليلة أمس الإثنين 18 سبتمبر/أيلول، وسط وعودٍ من رابطة الأندية المحترفة -الجهة التي تدير المسابقة للموسم الثالث تواليًا- بأن يسير الموسم بانتظام وبحضور جماهيري أكبر من الموسم الماضي (10 آلاف متفرّج في المباراة الواحدة)، رغم الجدول المزدحم.

سيخوض ناديا الأهلي وبيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا، فيما يلعب الزمالك وفيوتشر كأس الكونفيدرالية الأفريقية؛ المستمرتين في حال بلوغ الأندية المصرية الأدوار النهائية، حتى نهاية مايو/أيار 2024.

كما يلعب الأهلي في بطولة “دوري أفريقيا” الجديدة من 20 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويشارك في كأس العالم للأندية من 12 إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول.

أمّا منتخب مصر، فيرتبط بخوض تصفيات كأس العالم 2026 اعتبارًا من نوفمبر المقبل، وفي نهائيات كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار في يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط 2024، بينما يستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس صيف 2024.

وقال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لوكالة الأنباء الفرنسية: “نجحنا في إنهاء الموسم الماضي في وقت جيّد سمح للأندية بالحصول على راحة سلبية وإقامة فترة إعداد، الموسم الجديد ينطلق يوم 18 سبتمبر وينتهي في 30 يوليو 2024. سيكون الجدول منتظمًا رغم ازدحامه، ما يجبرنا على ضغط المباريات”.

ورفضت رابطة الأندية عدّة مقترحات بإقامة الموسم بنظام المجموعتين أو من دور واحد، بسبب كثرة الارتباطات التي تنتظر الأندية والمنتخبات هذا الموسم، وأصرّت على أن يُقام الدوري بنظامه المعتاد من 34 جولة بين الأندية الـ 18 المشاركة.

ازدياد المخاوف

وازدادت المخاوف بالفعل مع إعلان لجنة المسابقات عن جدول الدور الأول من المسابقة والذي ينتهي في بداية شهر أبريل/نيسان 2024.

تساءل المتابعون حول قدرة رابطة الأندية على الوفاء بعهدها وإنهاء البطولة بنهاية يوليو/تموز، خصوصًا مع إعلان الرابطة عن إقامة بطولة جديدة بمسمى “سوبر الأندية الأبطال” تجمع بين أربعة أندية لتحل محل الكأس السوبر المصري بشكلها القديم، ناهيك عن بطولة كأس مصر للموسم الماضي التي توقفت عند الدور نصف النهائي، وبطولة كأس مصر للموسم الجديد التي لم يُكشف عن موعدها حتى الآن.

فنّد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، تلك المخاوف، وقال: “سينتهي الدور الأول في أبريل بسبب كثرة التوقفات، لارتباطات الأهلي بدوري أفريقيا وكأس العالم للأندية، والمنتخب بكأس أمم أفريقيا؛ لكن بعد ذلك سيكون الأمر أكثر انتظامًا وسيمكننا من إنهاء المسابقة في نهاية يوليو”.

وفي وقتٍ تقدّم أندية الدوري المصري نتائج جيدة في البطولات القارية، وخاصّةً الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات إحراز لقب دوري أبطال أفريقيا، يؤكد دياب أن الدوري المصري يُعدّ الرقم 13 في قائمة الأفضل حول العالم.