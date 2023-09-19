الصحة: نفاد مستهلكات مرضى الفشل الكلوي في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن نفاد المستهلكات الطبية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي بشكل كامل من مستودعاتها المركزية.

وقال مدير دائرة صيدلة المستشفيات بالوزارة د. علاء حلس، إن نفاد المستهلكات يّعرّض حياة مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة لخطر حقيقي.

وحذّر حلس، من توقف مراكز غسيل مرضى الكلي عن تقديم خدماتها خلال أيام معدودة في كافة مستشفيات قطاع غزة التي تقدم ما يزيد عن 13 ألف جلسة غسيل للمرضى شهريا.

وناشد الجهات المعنية بالتدخل العاجل بتوفير المستهلكات الطبية لإنقاذ حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي في غزة بينهم 38 طفلاً يحتاج كل منهم 3 جلسات غسيل كلوي أسبوعياً لإخراج السموم من أجسادهم الهشة لإبقائهم على قيد الحياة.

وأوضح حلس، أن هناك وعودات من بعض الجهات الدولية بتوفير تلك المستهلكات لكنها لم ترقى للمستوى المطلوب حتى اللحظة، معربًا عن أمله بانتهاء الأزمة خلال الساعات القادمة.

وكالة "الرأي"