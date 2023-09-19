(العمل) تشرع بمقابلات مشروع أيادي للدورات المهنية القصيرة

شرعت الإدارة العامة للتدريب المهني في وزارة العمل، بإجراء المقابلات الوجاهية للمرشحين لمشروع زيادة وصول الشباب الباحثين عن عمل إلى سوق العمل من خلال التدريبات المهنية وخدمات الأعمال "أيادي".

وأوضح مدير دائرة التطوير والتنظيم المهني في وزارة العمل م. أكرم غبن، أن المشروع بتمويل الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، وتنفيذ وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة والضفة المحتلة، بواقع 18 تخصصا مهنيا يستفيد منهم 360 متدربا.

وأشار غبن إلى أن المشروع يشمل عدة مراحل، تتمثل في مرحلة "التدريب المهني بواقع 50 ساعة تدريبية، والتدريب العملي في سوق العمل لمدة 3 شهور، براتب 250 يورو شهريا، والمرحلة النهائية تمويل أفضل 65 مشروعا بمبلغ 5000 دولار لكل مشروع.

وأوضح أن مشروع أيادي يشمل تدريب 180 متدربا ومتدربة، في 9 تخصصات مهنية، موزعين على مراكز التدريب المهني في كافة محافظات قطاع غزة، والتي تشمل التخصصات الآتية :"مركز تدريب مهني الشمال – الطوبار وحديد التسليح، مركز تدريب مهني الإمام الشافعي بمحافظة غزة - الحرف اليدوية (للإناث) وتجميل وتصفيف الشعر (للإناث)، مركز تدريب مهني دير البلح - تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية (للإناث)، مركز تدريب مهني خانيونس - التمديدات الصحية (سباكة) والكهرباء العامة، مركز تدريب مهني رفح - الدهان والديكور وصيانة جوال (للإناث) وأعمال الألمنيوم".

وأكد مدير دائرة التطوير والتنظيم المهني حرص وزارة العمل على تنفيذ المشاريع التي تخفف من معاناة سكان قطاع غزة، وتساهم في توفير فرص عمل دائمة لهم.

ودعا غبن الملتحقين بالمشروع إلى الالتزام، والحرص على الاستفادة والمنافسة على المشاريع التي سيتم تمويلها في نهاية المشروع، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع المقبولين بمشروع أيادي.