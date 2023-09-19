التشريعي ينعى شهداء الوطن ويؤكد أن جرائم الاحتلال لن تطفئ جذوة المقـاومة

نعت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، مساء الثلاثاء، شهداء غزة وجنين الذين ارتقوا انتصاراً للأسـرى والأقصى.

وقال الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة إن جرائم الاحتلال ومجازره لن تطفئ جذوة المقــاومة المشتعلة، وستزيد شعبنا إصراراً على مواجهته وتمسكاً بالمقـاومة المشروعة بكل أشكالها حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.

وأضاف بحر في تصريح صحفي، أن دماء الشهــداء تتعانق في جنين وغزة لتؤكد أن كل المدن والقرى الفلسطينية عصية على الانكسار، وستبقى شوكة في حلق الاحتلال رغم التنسيق الأمني وتواطؤ المجتمع الدولي.

وطالب المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها والخروج عن صمتها على جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا والتي تشكل انتهاكات صارخة لكل المواثيق والقوانين الدولية.