لإنقاص الوزن.. إليك أفضل 4 حبوب صباحية

تحدد وجبة الفطور المغذية نغمة يوم صحي، ويمكن أن يغير دمج الحبوب الكاملة في الروتين الصباحي قواعد اللعبة، خاصة إذا كان الشخص في رحلة لفقدان الوزن.

فالحبوب الكاملة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعلها خياراً ممتازاً لأولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من بعض الوزن.

ووفق موقع Strawberrydelinyc، فهناك أربع حبوب صباحية يمكن أن تساعد في فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة، كما يلي:

1. الشوفان: يعد الشوفان من العناصر الغذائية المهمة عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن. فهو مليء بالألياف القابلة للذوبان، خاصة البيتا جلوكان، والتي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. تساعد الألياف أيضاً في تثبيت مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

2. الكينوا: يُشار إلى الكينوا غالباً باسم "الحبوب الفائقة" نظراً لمحتواها الغذائي المثير للإعجاب. إذ يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، ما يجعله مصدراً كاملاً للبروتين. كما تحتوي حبوب الكينوا أيضاً على نسبة عالية من الألياف ولها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم والتحكم في الشهية.

3. الأرز البني: يُصنف الأرز البني كواحد من الحبوب الكاملة التي تقدم العديد من الفوائد الصحية، إذ إنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن بينما يحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بنظيره من الأرز الأبيض.

4. الحنطة السوداء: على الرغم من اسمها، فإن الحنطة السوداء، أو النَّضَم المعروف، ليست نوعاً من أنواع القمح أو الحبوب. إنها بذرة خالية من الغلوتين وغنية بالمواد المغذية. تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، ما يجعلها خياراً ممتازاً للتحكم في الوزن.

نصائح مهمة

يقدم الخبراء عددا من النصائح المهمة عند دمج الحبوب بالنظام الغذائي في إطار خطة لإنقاص الوزن:

• مراقبة كميات الطعام: على الرغم من أن الحبوب الكاملة صحية، إلا أن التحكم في كمياتها أمر ضروري لفقدان الوزن. ينبغي الالتزام بأحجام الحصص الموصى بها لتجنب الإفراط في تناول الطعام.

• إضافة البروتين: لتعزيز الشعور بالشبع في وجبة الفطور المبنية على الحبوب يجب إضافة مصدر للبروتين، مثل الزبادي اليوناني أو الجبن أو المكسرات.

• تقليل السكر المضاف: ينبغي الانتباه إلى السكريات المضافة في حبوب الصباح. ويُنصح باختيار الأصناف غير المحلاة واستخدام المحليات الطبيعية مثل العسل أو شراب القيقب باعتدال.

• دمج الفواكه الطازجة: تقدم الفواكه الطازجة نكهة للوجبة الصباحية، علاوة على توفير فيتامينات ومعادن إضافية ومحتوى من الألياف في وجبة الفطور.

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