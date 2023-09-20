مقتل فلسطيني بجريمة إطلاق نار في الداخل الفلسطيني المحتل

قتل رجل في الخمسينيات من عمره، مساء اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة "طوبا الزنغرية" في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأفادت مصادر محلية، بأن القتيل هو محمد غازي عمر، مشيرة إلى أنه ابن شقيق رئيس المجلس المحلي في طوبا، وكان قد فقد شقيقه وابن عمه في جريمتين ارتكبتا قبل شهور.

وأشارت المصادر إلى أنه أصيب بجروح حرجة، وقدمت له الطواقم الطبية الإسعاف الأولي ونقلته إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني، منذ مطلع العام الجاري، إلى 168 قتيلا بينهم 11 إمرأة، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة. ومنذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري قتل 13 شخصا.