الكتلة الإسلامية بجامعة الخليل تدعو لوقفة غاضبة نصرةً لشهداء فلسطين

دعت الكتلة الإسلامية و الأطرُ الطلابية بجامعة الخليل، للمشاركة في الوقفة الغاضبة والمسيرة الحـاشدة اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا في ساحة العلوم، نصرةً لشهداء فلسطين الستة الذي ارتقوا خلال الساعات الماضية.

وعمّ الإضراب الشامل جنين حدادا على الشهداء الأربعة الذين ارتقوا في عدوان الاحتلال على المخيم.

وأعلنت القوى الوطنية في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا الإضراب الشامل في كافة مناحي الحياة بالمخيم، حدادًا على روح الشهيد ضرغام الأخرس الذي ارتقى برصاص الاحتلال صباح اليوم.

وانطلقت مسيرة في رام الله مساء أمس الثلاثاء دعمًا لجنين، حيث ردّد المشاركون عباراتٍ مؤيدة للشهداء وداعمة للمقاومة ومنددة بجرائم الاحتلال.

وزفت حركة حماس أمس شهداء غزة وجنين مؤكدة أن تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال وإرهابه ضد شعبنا ومقدساتنا، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، لن يمر دون رد.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم إلى 6، بينهم 4 شهداء في جنين، شهيد في قطاع غزة، شهيد في أريحا.

والشهداء هم محمود خالد عرعراوي (24 عامًا )، ومحمود علي نافع السعدي (23 عامًا )، ورأفت عمر خمايسة (22 عامًا)، الشاب ضرغام الأخرس (19 عاما)، عطا ياسر عطا موسى (29 عاماً)، يوسف سالم يوسف رضوان (25 عامًا).