(واتس آب) قريبًا على آيباد

بات متاحًا بإمكان لمستخدمي حواسيب آيباد اللوحية تثبيت إصدار تجريبي من تطبيق "واتس آب" على أجهزتهم، بعد أن طلب الكثير منهم الشركة بإصدار متوافق مع حواسيب آيباد اللوحية لسنوات.

ونشر موقع WABetaInfo المتخصص في رصد المزايا التجريبية في خدمة التراسل الفوري التابعة لشركة ميتا، أخبارًا بشأن تطبيق واتس آب لأجهزة آيباد، لكن تاريخ الإصدار لم يكن معروفًا.

وأصدرت منصة "واتس آب" تطبيقًا أصليًا أُنشئ باستخدام خدمة "ماك كاتاليست" Mac Catalyst التي تتيح للمطورين جلب تطبيقات آيباد إلى حواسيب ماك الشخصية.

وقال WABetaInfo، بعد طول انتظار، إنه يمكن الآن تثبيت إصدار تجريبي متوافق مع حواسيب آيباد من واتس آب عبر خدمة اختبار التطبيقات "تست فلايت" TestFlight.

ولإعداد تطبيق "واتس آب" على أجهزة آيباد، يتعين عليك تثبيت الإصدار التجريبي من تطبيق الخدمة لنظام iOS على هواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية.

وبعد الانتهاء من ذلك، ستحتاج إلى استخدام "واتس آب" على جهاز آيفون الخاص بك وفتح إعدادات واتس آب ثم النقر على خيار "الأجهزة المرتبطة"، ثم "ربط جهاز" لمسح رمز الاستجابة السريعة QR ضوئيًا باستخدام حاسوب آيباد.

وبعد ربط جهاز آيباد بجهاز آيفون الخاص بك، سوف تتمكن من استخدام واتس آب على الحاسوب اللوحي على نحو مستقل، وذلك دون الحاجة إلى أن يكون الهاتف متصلًا بالإنترنت، وهو ما يَعد براحة كبيرة لأولئك الذين يعملون على أجهزتهم اللوحية.

ومع الوضع المصاحب الجديد أيضًا سوف تُزامن أي رسائل تُرسل أو تُستلم في جهاز آيباد مع الهاتف، وذلك بغض النظر عمن كون الجهاز يعمل بنظام أندرويد أو آي أو إس.

وبهذه الطريقة، لن تفوتك أي رسائل مهمة أثناء استخدام جهاز آيباد الخاص بك عند إيقاف تشغيل هاتفك المحمول.

وبالإضافة إلى ذلك، تظل الرسائل والمكالمات محمية بالتشفير الشامل عند استخدام الوضع المصاحب، لذلك لا يستطيع أحد قراءة رسائلك الشخصية والاستماع إلى مكالماتك الخاصة.

ونبّه موقع WABetaInfo إلى أن هذا الإصدار تجريبي، لا يزال الوضع المصاحب في مرحلة تجريبية، لذلك ربما لا تزال بعض المزايا لا تعمل على نحو صحيح، مثل: القدرة على عرض تحديثات الحالة ونشرها، وبعض الوظائف المتعلقة بالموقع المباشر.

وصرح الموقع بأن "واتس آب تخطط لمعالجة هذه المشكلات من خلال تقديم إصلاحات الأخطاء والعديد من التحسينات في التحديث المستقبلي للتطبيق".

ويمكن لأي شخص لديه حق الوصول إلى برنامج واتس آب التجريبي لنظام iOS تثبيت التطبيق على جهاز آيباد بدءًا من اليوم.

وقال "واب إنفو": "لسوء الحظ، ليس لدينا تاريخ إصدار محدد لتوفر تطبيق واتس آب لأجهزة آيباد في متجر التطبيقات، ولكننا سنخبرك متى يمكنك الحصول عليه".