الاحتلال يصيب طفلا بالقدس ويعتقل شابا في جنين

أصيب طفل فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال شمال مدينة القدس، فيما اعتقل جنود الاحتلال شابا جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن طفلا (15 عاما)، أصيب برصاص الاحتلال الحي برصاص، خلال مواجهات اندلعت في بلدة الرام شمال مدينة القدس.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب دجانة علي أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، 851 اعتداءً، خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.