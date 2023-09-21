إصابات واعتقال شاب باقتحام الاحتلال شرق نابلس

أصيب خمسة مواطنين بالاختناق فجر الخميس، واعتقل شاب، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال توغلت بالمنطقة الشرقية بنابلس معززة بعدد كبير من الدوريات وناقلات الجنود، واقتحمت قبر يوسف برفقة مجموعة من المستوطنين بحجة صيانة وترميم القبر.

وتصدى عشرات الشبان لقوات الاحتلال، ودارت مواجهات تركزت في شارع عمان، أصيب خلالها خمسة مواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وأخلت الطواقم الطبية عائلة من منزلها بعد استهدافه بقنابل الغاز.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجبل الشمالي بالمدينة، واعتقلت الشاب عمران حجازي بعد مداهمة منزله في شارع ابن رشد.