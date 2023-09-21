اشتباكاتٌ وتفجير عبوات في طوباس وإطلاق نار يستهدف الاحتلال في عدّة مناطق بالضفة

شنّت قوات الاحتلال اقتحامات ودهم لعدّة مناطق بالضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة الليلة وفجر اليوم.

واستهدف مقاومون طائرات الاستطلاع في سماء مدينة طوباس، كما فجّروا عبوة محلية الصنع بآلية لجيش الاحتلال أثناء الاشتباكات العنيفة التي دارت بين المقاومين وقواتِ الاحتلال في المدينة.

وانسحبت قواتُ الاحتلال من مدينة طوباس بعد اشتباكات عنيفة وفشلها في اعتقال أحد من المطاردين.

وفي طولكرم، استهدف المقاومون مساء أمس مستوطنة “أفني حيفتس” جنوب شرق المدينة.

وألقى الشباب الثائر عددًا من القنــابــل المحلية الصنع “أكواع متفجرة” خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس.

وعقب اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في نابلس، أطلق المقاومون النّار صوب جنود الاحتلال، كما أصيب 5 مواطنين جراء استنشاقهم الغاز في محيط “قبر يوسف” في نابلس.

واقتحمت قوة خاصة من الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت عددًا من الشبان، فيما اندلعت مــواجـــهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وهاجم مستوطنون منازل الأهالي ومركباتهم في قرية المسعودية شمال غرب نابلس.

واستهدف الشباب الثائر البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالزجاجات الحارقة.

وأصيب شاب برصاص جيش الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في بلدة سعير شمال الخليل.

وكان مقاومون قد أطلقوا مساء أمس الرصاص من سيارة مسرعة صوب موقع للحراسة على مدخل مستوطنة “أدورا” قرب تفوح غرب الخليل.

وأدت أعداد كبيرة من المستوطنين طقوسا تلمودية في باحات الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

وتضررت مركبة مستوطنين جرّاء رشقها بالحجارة في حوارة جنوب نابلس، في حين ألقى الشباب الثائر قنبلة محلية الصنع “كوع متفجر” صوب حاجز “دوتان” جنوب غرب جنين.

وأطلق المقاومون النار على مستوطنة “أفني حيفتس” جنوب شرق طولكرم مساء أمس الأربعاء.

وكان عدد من الفلسطينيين قد أصيبوا مساء أمس إثر الاعتداء عليهم من مستوطنين في بلدة بني نعيم في الخليل، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل، حيث أصيب جندي (إسرائيلي) على مدخل البلدة.

وتضررت حافلة ومركبات مستوطنين جرّاء رشقها بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.