نظام الدخول الموحد.. رابط فحص تصاريح العمل بالألوان 2023 لشهر 9.. يتساءل الكثير من العمال والمواطنون في قطاع غزة المحاصر منذ عام 2007 عن طريقة فحص تصاريح العمل في الداخل المحتل، نظرًا لأنها تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي لهم، وتوفير حياة كريمة لذويهم تُعينهم على الحياة الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

رابط فحص التصاريح العمال الشؤون المدنية.. فحص تصاريح العمل شهر9 سبتمبر 2023

يبحث أهالي القطاع عن رابط تصاريح العمل 2023 في الداخل المحتل، ويقوم موقع الرسالة نت بتوفيره بطريقة سهلة ومباشرة من أجل التيسير والفحص عبر الرابط المخصص لوزارة العمل.

رابط فحص تصاريح العمل بالألوان

حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كالتالي:

اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة

اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

طريقة الاستعلام عن تصاريح العمل 2023

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن تصاريح العمل وهي كالتالي:

القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل من هنا.

الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة.

كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.

سيصلك رسالة نصية تحمل كلمة المرور اكتبها.

ابحث عن لون التصريح الخاص بك لتعلم دورك في الترشيح للعمل حسب لون التصريح.