ناصر الدين: ندين الاعتداء على أعضاء بلدية الخليل ونطالب برفع الغطاء عن الجناة

دان هارون ناصر الدين عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ظهر الخميس، الاعتداء على بلدية الخليل وأعضائها وممتلكاتهم.

ودعا ناصر الدين، في تصريح صحفي، لرفع الغطاء عن الجناة ومحاسبتهم.

وقال، "ندين بشدة جرائم التهديد والاعتداء الممنهج وإطلاق النار على بلدية الخليل ممثّلة بأعضاء المجلس البلدي ومقدّرات البلدية، مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس، على يد فئة مأجورة تسعى لتحقيق مصالح شخصية ضيّقة عبر بوابة الفلتان والبلطجة الأمنية".

وأكد ناصر الدين على ضرورة رفع الغطاء عن هؤلاء الجناة وعدم التستر عليهم، وأهمية اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة والمحاسبة، وجعلهم عبرة لكل مَن يفكر في نشر الفلتان الأمني في مجتمعنا.

وشدد على دور الأحزاب والمؤسسات والعشائر والشخصيات الاعتبارية في ردعهم؛ حماية للسلم الأمني والقضاء على أي فتنة يخطّط لها.

وأضاف أن "شعبنا الذي يخوض معركة قاسية ضد الاحتلال الذي يستبيح المسجد الأقصى المبارك ومدننا وقرانا، لن يسمح لأصحاب الأجندة الخاصة بتمزيق شعبنا ونشر الفوضى وحرف البوصلة عن مواجهة الاحتلال، وسيواصل العمل للجم هذه الانتهاكات الخارجة عن أعرافه وقيمه".

وتعرضت سيارة نائب رئيس بلدية الخليل د. أسماء الشرياني لإطلاق نار من مجهولين، ما عرض حياتها للخطر.

وتشهد مدينة الخليل ومدن الضفة، حالة من الفلتان الأمني، في ظل غياب القانون، ومحاسبة الجناة.