معروف يكشف تفاصيل التدخلات الحكومية للحدّ من البطالة

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم الخميس، تفاصيل التدخلات التي أقرتها لجنة متابعة العمل الحكومي خلال اجتماعها أمس الأربعاء للحد من مشكلة البطالة.

وقال معروف خلال حديثه إذاعي، إن التدخلات التي تم إقرارها تتمتع بصفة الاستدامة، وستساهم بشكل واضح في توفير فرص عمل دائمة للخريجين والخريجات في قطاع غزة.

وأضاف أنه سيتم العمل على توفير المئات من فرص العمل للخريجين من درجة البكالوريوس والدبلوم عبر توسيع شريحة برامج التشغيل المؤقت الموجهة لهم.

وذكر معروف، أن التدخلات الحكومية تشمل السعي لتمويل 3000 مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر بنظام القرض الحسن لتوفير موارد رزق دائمة للخريجين.

وأشار إلى أنه سيتم تمويل جزء من هذه المشاريع عبر مؤسسات حكومية ممثلةً بصندوق إقراض الشباب، وهيئة تشجيع الاستثمار، فيما سيتم تمويل الجزء الأخر من خلال شراكات مع مؤسسات مختلفة مثل المشروع الذي تعكف عليه وزارة العمل حاليا بالتعاون مع مؤسسة تمكين في توفير قروض حسنة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار معروف إلى أن هناك مساعي لرفع أعداد الخريجين العاملين في الدول الصديقة مثل قطر والكويت، وفتح آفاق جديدة لاستيعاب 10 آلاف خريج للعمل في هذه الدول.

وأوضح أنه تم إقرار ربط تخفيض التسهيلات الضريبية للشركات بتشغيل أكبر عدد ممكن من العاملين لديها، مما سيساهم في توسيع شريحة تلك التسهيلات التي تقدمها وزارة المالية لهذه الشركات، لافتا إلى أنه سيتم أيضا توسيع فرص العمل عن بعد.

المصدر: وكالة الرأي