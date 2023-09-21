سوريا.. شهيدان بعملية اغتيال بمسيّرة (إسرائيليّة) قرب الجولان

استشهد شخصان إثر استهدافهما من قِبل مسيّرة (إسرائيليّة)، في بلدة بيت جن، التي تقع جنوب غرب العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفادت تقارير (إسرائيلية).

وأفادت هيئة البثّ (الإسرائيليّ) العامةّ ("كان 11")، بوقوع "انفجار وقع في بلدة بيت جن، نتيجة قيام طائرة إسرائيلية بدون طيار بإطلاق النار على شخصين، كانا يستقلان دراجة نارية".

وأشارت إلى أنه "نتيجة للهجوم، قُتل شخصان في البلدة الواقعة على بعد 11 كيلومترًا، من الحدود مع إسرائيل".

وكان جيش النظام السوري، قد أعلن في الثالث عشر من الشهر الجاري، مقتل اثنين من عناصره وإصابة 6 آخرين، في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مواقع للدفاعات الجوية السورية في طرطوس، أسفر كذلك عن "خسائر مادية".

وفي وقت لاحق، شن جيش الاحتلال هجوما ثانيا على مواقع في سورية، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها، بدوي انفجارات في منطقة ريفي حمص وحماة، فيما أشارت تقارير صحافية إلى عبور صواريخ إسرائيلية للأجواء اللبنانية، بعد إطلاقها من طائرات حلّقت مقابل سواحل لبنان باتجاه محافظة حمص.

وذكرت تقارير أن الضربة (الإسرائيلية) الثانية استهدفت مطار الشعيرات في حمص؛ في حين قال المرصد إن العدوان الإسرائيلي، استهدف مركز البحوث العلمية في جبل قرية تقسيس بريف حماة.

المصدر: عرب48