5 مزايا جديدة في نظام iOS 17، تعرف عليها

تعمل شركة "آبل" على تطوير نظام iOS الخاص بأجهزتها، باستمرار، لتحسين تجربة استخدام هواتف آيفون.

وفي نظام iOS 17 الجديد أضافت الشركة مجموعة متنوعة من المزايا المفيدة لمعظم التطبيقات، ولكن هناك بعض المزايا البارزة التي لا بد من تجربتها أولًا بمجرد تثبيت نظام التشغيل الأحدث.

فإذا كنت قد حدّثت نظام التشغيل في هاتفك إلى iOS 17 يمكنك البدء بتجربة المزايا الخمسة التالية:

وضع الاستعداد

تكمن الفكرة الأساسية في ميزة وضع الاستعداد Standby Mode في الوصول إلى معلومات سريعة في هاتفك أثناء شحنه عبر MagSafe أو شحنه سلكيًا ووضعه أفقيًا، مع إظهار عدد من العناصر القابلة للتخصيص في الشاشة.

وأبرز ما يميز وضع الاستعداد هي عدم الحاجة إلى دعم خاصية التشغيل الدائم always-on display حتى تعمل، وهذا يعني أن طرز آيفون التي لا تدعم شاشاتها خاصية التشغيل الدائم سيعمل فيها وضع الاستعداد بشكل طبيعي عند توصيل آيفون بالشاحن ووضعه بشكل أفقي.

عند تفعيل وضع الاستعداد يمكن للمستخدمين اختيار مجموعة متنوعة من الويدجت لعرضها أثناء تثبيت جهاز آيفون مثل: الكاميرا وغيرها. وهي مثالية لتتبع طلبات الطعام أو أي خدمة توصيل أخرى ترغب في تتبع وقت وصولها.

تحديثات تطبيق iMessage

حصل تطبيق الرسائل iMessage على الكثير من التحديثات في نظام iOS 17 ليوفر تجربة مراسلة قريبة من تجربة تطبيقات المراسلة الشهيرة مثل: واتس آب وتيليغرام.

ومن أبرز المزايا التي أضيفت إلى تطبيق الرسائلcatch up التي تتيح لك رؤية الرسائل غير المقروءة في محادثة جماعية دون الحاجة إلى التمرير إلى الأعلى، وهناك إيماءة التمرير السريع للرد Swipe to Reply التي تتيح للمستخدمين الرد بسرعة على أي رسالة دون الحاجة إلى الضغط عليها مطولًا.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح تطبيق الرسائل يتضمن مرشحات للبحث تساعد في العثور على أي رسالة من مرسل معين بسهولة.

الرسائل المرئية في تطبيق FaceTime

في نظام iOS 17 سيتيح تطبيق FaceTime للمستخدمين تسجيل رسالة فيديو عندما تفوت مكالمة شخص ما؛ فإذا اتصلت بشخص ما عبر فيس تايم ولم يرد على مكالمتك، يمكنك تسجيل مكالمة فيديو لتخبره بأمر مهم أو أن تطلب منه معاودة الاتصال بك في أقرب وقت.

وتسمح هذه الميزة أيضًا بتسجيل رسائل صوتية فقط، واستخدام المرشحات المتنوعة أثناء تسجيل رسائل الفيديو.

الويدجت التفاعلية

في نظام iOS 17، أصبحت الويدجت أكثر فائدة مع تطويرها إلى ويدجات تفاعلية، وهذا يعني أنه يمكن التعامل مع الخيارات المعروضة فيها، مثل: إيقاف الموسيقى مؤقتًا دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق تشغيل الموسيقى، أو تحديد التذكيرات دون الحاجة إلى الانتقال إلى التطبيق.

ميزة Namedrop في Airdrop

من أبرز التحديثات الخاصة بخدمة Airdrop في نظام iOS 17 هي إضافة ميزة Namedrop، التي تتيح إرسال معلومات الاتصال الخاصة بك لشخص ما بمجرد تقريب هاتفك من هاتفه أو من ساعة آبل الخاصة به، وهذه العملية سلسة وأكثر ملاءمة من تدوين تفاصيل الاتصال يدويًا.