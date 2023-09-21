إصابات بالاختناق بقمع الاحتلال فعاليات (نصرة الأقصى) على حدود غزة

أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بالاختناق بقنابل الغاز، مساء اليوم الخميس، خلال قمع قوات الاحتلال لمظاهرات شعبية قرب السلك الزائل شرق قطاع غزة.

وانطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات جماهيرية وشعبية في مخيمات العودة قرب السلك الزائل في المناطق الشرقية لقطاع غزة، نصرةّ للمسجد الأقصى، وغضبا على جرائم الاحتلال في القطاع والضفة.

وأفاد مراسل "الرسالة نت"، أن عشرات الشبان الفلسطينيين توافدوا نحو السلك الزائل شرق قطاع غزة، من أجل المشاركة في الفعاليات الشعبية نصرةً للمسجد الأقصى.

وبيّن أن الشبان أشعلوا الإطارات على طول السياج الحدودي شرق القطاع.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام، بشكل مكثف تجاه الشباب الثائر المتواجد في المناطق الخمسة بالقطاع.