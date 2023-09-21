الرجبي للرسالة: الاحتلال أنهي أكبر مشروع استيطاني بالحرم الابراهيمي

قال غسان الرجبي مدير الحرم الإبراهيمي، إن سلطات الاحتلال أنجزت أكبر مشروع استيطاني استهدف الحرم، يتمثل في المصعد الكهربائي والمزار السياحي.

وأوضح الرجبي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ الاحتلال استهدف مآذن الحرم، ومنع الآذان لأكثر من 60 مرة خلال شهر سبتمبر.

وأشار إلى أنّ الاحتلال عززّ من مشروع تقسيمه الزماني والمكاني في الحرم، واستهدف استقطاع عديد المناطق بالمسجد، مشيرا إلى تصاعد اجراءاته في التفتيش على الهوية والاعتداءات الجسدية واليومية.

وبيّن الرجبي أنّ المسجد بكل ساحاته، يخضع لسيطرة الاحتلال، مبينا أنه تم تحويلها لمزارات سياحية للمستوطنين، وأكدّ ان الاحتلال لا يسمح لأي وافد أو مصلي حتى سكان المنطقة من الوصول الى المسجد الا عبر البوابات التفتيشية الموجودة، تزامنا مع إجراءات تسهيله لدخول المستوطنين.

ويغلق الاحتلال المسجد الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب الحق من المصلين الفلسطينيين، وهذا العام قرر الاحتلال إغلاقه بتواريخ: 16 و20 و24، و25 من الشهر الجاري.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على الفلسطينيين، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قواته من فرض حصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.