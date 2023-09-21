فيديو الأهداف: تعادل مثير بين الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 كلمته على مواجهة الزمالك وضيفه بيراميدز مساء اليوم الخميس على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة في الجولة الأولى للدوري المصري.

سجل عبد الله السعيد هدف التقدم في الدقيقة 24 من عمر اللقاء لصالح بيراميدز وتعادل نبيل عماد (دونجا) للزمالك في الدقيقة 57 ثم أحرز السنغالي إبراهيما نداي في الدقيقة 62.

وأحرز رمضان صبحي هدف التعادل لصالح بيراميدز في الدقيقة 77 ، وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب محمود علاء في الدقيقة 82 من عمر اللقاء الذي شهد اشتباكات بين الأجهزة الفنية في نهايته.

وحصل الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو على النقطة الأولى وهو نفس حال بيراميدز بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو.