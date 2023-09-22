فيسبوك تعلن تعديل شعارها.. شاهد الفرق

أجرت شركة ميتا المالكة لموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" تغييرا طفيفا في شعار الموقع الشهير "f" بدقة ومهارة كبيرة قد لا يلاحظها كثيرون.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أبدى الموظفون إعجابهم بإعادة المنصة المملوكة لشركة Meta تصميم الشعار، ووصفوه بأنه "أكثر جرأة".

ورغم ذلك فإن شعار فيسبوك الجديد يشبه بشكل لافت للنظر النسخة القديمة، حيث يتمثل التغيير الأكبر في الخلفية، وهي عبارة عن درجة مختلفة من اللون الأزرق، والتي توصف بأنها "تعبير أكثر ثقة عن اللون الأزرق الأساسي للشعار".

وذكرت شركة ميتا أنها "تعيد تعريف هوية العلامة التجارية لـ"فيسبوك" من خلال التغييرات، واصفة ذلك بأنها "المرحلة الأولى من الهوية المحدثة" التي تقترح المزيد من التعديلات على شكل المنصة.

وقالت الشركة في منشور: "كان هدفنا هو إنشاء تصميم محدث لشعار فيسبوك يكون أكثر جرأة وقوة. تؤدي كل التحسينات المميزة والجديدة إلى تحقيق قدر أكبر من التناغم عبر التصميم بأكمله كعنصر أساسي في هوية التطبيق".

وتابعت "فعلنا ذلك من خلال دمج تعبير أكثر ثقة عن اللون الأزرق الأساسي لفيسبوك والذي تم تصميمه ليكون متاحا بشكل أكبر بصريا في تطبيقنا ويوفر تباينا أقوى لحرف f ليتميز".

ولفتت الشركة إلى أن الخط العمودي لحرف "f" أصبح أكثر سمكا قليلا، في حين أن الجانب الأيسر من الخط الأفقي للحرف أقصر والجانب الأيمن بحافة زاوية أكبر قليلا. لكن الاختلاف الأكبر هو الخلفية المحيطة بالحرف، مع درجة أعمق وأكثر جرأة من اللون الأزرق.

وقالت مستشارة وسائل التواصل الاجتماعي، ريا فريمان، إن الشعار الجديد "أكثر لفتا للانتباه" لكن التغييرات بشكل عام "بسيطة جدا".

وذكرت "لا أعتقد أنه من السيئ الاستمرار في تحديث الشعار، وأعتقد أن التغييرات الطفيفة تعزز الثقة. عندما يكون لديك علامة تجارية ناجحة مثل فيسبوك (ومميزة للغاية)، فمن المنطقي أن يكون لديك تغييرات طفيفة بدلا من التغييرات الكبيرة لأنها تتماشى مع النمو والتطور بدلا من التغيير، لأن هذا قد يكون مثيرا للقلق للغاية بالنسبة للمستخدمين".

ونشرت Meta أيضا رسما متحركا قصيرا للأيقونات المختلفة المستخدمة خلال تاريخ "فيسبوك" الذي يقارب 20 عاما.