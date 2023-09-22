بسبب الأعياد اليهودية.. الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة ومعابر غزة

قرر جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح اليوم الجمعة، فرض إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة يوم الأحد المقبل؛ بذريعة الأعياد اليهودية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة خلال يوم الغفران، والذي سيكون يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين 25 سبتمبر/أيلول الجاري في تمام الساعة 11:59 ليلًا، وذلك وفقًا لتقييم الوضع الأمني، بحسب ما أورده متحدث الجيش.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص واستباحة المسجد سعيا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه.

ويحلّ "يوم الغفران" في العاشر من شهر "تشري" العبري (25 سبتمبر)، وهو اليوم الأهم والأكثر قداسة توراتيًا، ويصوم فيه اليهود لـ 25 ساعة متواصلة، يجري فيها "محاسبة النفس والتكفير والتطهير من الذنوب، وتأدية الصلوات والطقوس التلمودية في الكنس".