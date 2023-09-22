مستوطنون يقتلعون أشتال الزيتون جنوب نابلس

اقتلع مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الجمعة، عشرات أشتال الزيتون من أراضي قرية قريوت، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واستنكر رئيس مجلس قروي قريوت جنوبي نابلس نضال البوم، إقدام مستوطنين فجر اليوم على اقتلاع وتخريب ممتلكات لمزارعين بينهم اقتلاع نحو 100 شتلة زيتون.

وأوضح "البوم"، أن ملكية الأشتال للمزارع محمد سعد موسى وتقع في الجهة الشرقية بالقرب من مستوطنة شيفوت راحيل.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 142 اعتداء على فلسطينيين وممتلكاتهم في شهر أغسطس/ آب المنصرم، أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.