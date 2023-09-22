نتنياهو: يجب ألَّا يحظى الفلسطينيون بحق نقض اتفاقيات التطبيع

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الشعب الفلسطيني "لا يجب أن يحظى" بحق النقض على اتفاقيات التطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية.

وذكر نتنياهو في كلمة له خلال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "إسرائيل" حققت "إنجازاً هائلاً" بتوقيعها على أربع اتفاقات للتطبيع مع أربعة دول عربية، مشيراً إلى أنه يقترب من السلام مع السعودية.

واعتبر نتنياهو في خطابه أن التطبيع بين السعودية و"إسرائيل" سيخلق "شرقاً أوسط جديداً"، مضيفاً " نتقاسم مع الدول العربية الكثير من المصالح ما يسمح بالتوصل لسلام أوسع نطاقا".

ولفت إلى أن "إسرائيل" كانت "بلداً معزولا" عن محيطها عام 1948، وأن خريطة الشرق الأوسط ستتغير تماما بالنسبة لها.

وزعم في حديثه أن التطبيع مع الدول العربية "سيزيد احتمالات التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين".

وتوجه نتنياهو في خطابه برسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن يتوقف عن نشر ما وصفه بـ"المؤامرات الشنيعة المعادية للسامية ضد الشعب اليهودي".

وفي السياق، قال نتنياهو إنه يجب إعادة فرض العقوبات على إيران لوقف طموحاتها النووية، مبيناً أنه سيبذل وسعه لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وتابع: "إيران تواصل تهديد الممرات الملاحية الدولية، واحتجاز أجانب للحصول على فدية والانخراط في الابتزاز النووي".