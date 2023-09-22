ردود أفعال (إسرائيلية) حول إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف

عقّب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" في الكنيست (الإسرائيلي) أفيغدور ليبرمان، على عودة إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة صوب مستوطنات "غلاف غزة".

وحسب ما تناقله الإعلام العبري، اليوم الجمعة، قال ليبرمان: "لا عجب أنه عندما تكون لدينا حكومة مهرجين، تعود البالونات من جديد".

كما وعلّق عضو الكنيست في حزب "عوتسما يهوديت" ألموغ كوهين، على عودة إطلاق البالونات، بالقول: "لن أقبل بوضع تصبح فيه أراضي غلاف بغزة والنقب منطقة نيران محروقة وفناء خلفي لدولة إسرائيل - حكم الغلاف كحكم تل أبيب"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن حوالي خمسة دونمات من المزروعات، التهمتها النيران، في "كيسوفيم" بمناطق الغلاف، بفعل بالونات حارقة، أطلقت من غزة.

وأشار الصحفي متان تسوري، إلى انه نظرًا للتحذير من إطلاق بالونات حارقة، تعمل فرق الصندوق القومي اليهودي والهيئة الوطنية للإطفاء والإنقاذ على جلب فرق مكافحة الحرائق.

وأضاف أنه تم إرسال المزيد من سيارات الإطفاء إلى غلاف غزة للقيام بدوريات على طول الحدود بهدف إطفاء البالونات الحارقة بأسرع ما يمكن ومنع انتشار النيران.