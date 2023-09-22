انتشال أكثر من 200 جثة من ميناء درنة

أعلنت فرق الطوارئ في ليبيا انتشال جثث أكثر من 200 من ضحايا الفيضانات من ميناء درنة.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم الجمعة، انتشال 226 جثة من ميناء درنة ونقلهم إلى مقبرة مرتوبة شرقي المدينة، بعد أخذ العينات وانتهاء عملية التعرف على الضحايا.

وأشار إلى أن فرق الميدانية جهزت مستشفى الوحدة في درنة وأعادته للعمل.

ولا يزال أكثر من 8000 شخص في عداد المفقودين، في حين أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه تم تأكيد 4000 حالة وفاة في درنة.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على جثث المفقودين تحت الأنقاض وفي البحر، بعد أن جرفت الفيضانات والسيول عددا من أحياء درنة.

بدورها، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي أنها ستنظم في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول القادم، مؤتمرا دوليا في درنة، من أجل إعادة إعمارها وبقية المناطق المتضررة من العاصفة دانيال.

ودعت الحكومة الليبية في بيانٍ لها، المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى لتنظيمه يوم الثلاثاء الموافق العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) في مدينة درنة، وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة.

وأشار البيان إلى أن هذه الجهود تشمل إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن من الكوارث الطبيعية، وأضافت أن المؤتمر سيبحث إعادة تهيئة المدن والمناطق المتضررة للعيش فيها مجددا بشكل آمن وطبيعي.

وتسبّبت الفيضانات الناجمة عن انهيار سدين تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة دانيال في 10 سبتمبر/ايلول، في وفاة أكثر من 3300 شخص، وتهجير أكثر من 43 ألف شخص.