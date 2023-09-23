كتائب القسام تنظم عرضًا عسكريا في مخيم جنين وتقدم العزاء لعوائل الشهداء

نظمت كتائب الشهيد عز الدين القسام في جنين، مساء الجمعة، عرضًا عسكريًا في مخيم جنين، وتقدمت بالعزاء لعوائل شهداء الاقتحام الأخير.

وجاب عناصر كتائب القسام شوارع مخيم جنين، حاملين الأسلحة وتعلو رؤوسهم أوشحة كتائب القسام الخضراء، وهتفوا "تحية للكتائب عز الدين".

وقدمت كتائب القسام واجب العزاء لشهداء مخيم جنين الذين ارتقوا قبل أيام، وعلى رأسهم الشهيدين القساميين محمود السعدي ومحمود العرعراوي.

كما زار وفد من كتائب القسام في مخيم جنين منزل عائلة الأسير القيادي الشيخ جمال أبو الهيجا، وتقدموا بالتهنئة لزوجته بعد خروجها من المستشفى.

ونفذ عناصر القسام خلال عرضهم مناورة وبعض التدريبات العسكرية في شوارع مخيم جنين.

وتواصل كتائب القسام في جنين إبداعاتها وبطولاتها ومقاومتها للاحتلال، ومواجهة اقتحاماته المستمرة بالاشتباك والعبوات الناسفة.

وكانت كتائب القسام قد زفت فارسين من أبطالها الميامين، الشهيد القسامي المجاهد محمود علي السعدي والشهيد القسامي المجاهد محمود خالد العرعراوي، والشهيدين موسى وخمايسة، والذين ارتقوا خلال اشتباكاتٍ مع الاحتلال في جنين مساء الثلاثاء الماضي.

وأكدت كتائب القسام أن جنين ستبقى عصية على الانكسار، ولن يتمكن الاحتلال من كسره بإذن الله، مشيرة إلى أن شهيديها ارتقيا بعد اشتباكٍ مسلح خاضوه مع إخوانهم المجاهدين من مختلف الفصائل، أساؤوا فيه وجه قوات الاحتلال الخاصة وأذاقوها بأس جنين الشديد.