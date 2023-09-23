إعلام (إسرائيلي): نتنياهو يكذب على العالم بشأن إبرام السلام

أفادت وسائل إعلام (إسرائيلية)، بأن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يكذب بشأن الخريطة التي عرضها لـ (إسرائيل) في عام 1948، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كونه "لا مكان فيها لحلّ الدولتين"، متسائلةً بشأن "الجانب الذي يريد أن يصنع معه السلام".

وتعليقاً على خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة، قال المعلّق في "القناة الـ13"، غيلي تماري، إنّ نتنياهو "يتحدث عن السلام وعن رؤية شرق أوسط جديد، لكن إذا نظرنا إلى التفاصيل، فمن الصعب جداً صنع السلام في الشرق الأوسط، كما يرسم هو".

ولفت تماري إلى أنّ نتنياهو "عرض خريطةً لـ (إسرائيل) في عام 1948، وحدودها نهر الأردن، مع غيابٍ للدولة الفلسطينية"، مضيفاً: "انظروا إلى هذا الكذب. هل العالم لا يعرف خريطة (إسرائيل) عام 1948؟".

وأشار المعلّق (الإسرائيلي) إلى غياب إمكان أي "حل للدولتين" في الخريطة، قائلاً: "عن أي سلام يتحدث؟ ومع من يريد أن يعقد السلام؟".

وانطلقت أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين الماضي، في مبنى المنظمة العالمية في نيويورك.