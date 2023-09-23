إصابات بينهم سيدة جراء اعتداءات لقوات الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم سيدة الليلة الماضية، جراء تواصل اعتداءات قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامناً مع اندلاع مواجهات عنيفة في أكثر من منطقة.

وأصيب شابين بجروح ورضوض على حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس، بعدما قام جنود الاحتلال المتواجدون على الحاجز برفع أذرع التوقف أسفل مركبتهما، ما تسبب بتحطمها وإصابة من بداخلها.

كما أصيبت سيدة بعد اعتداء قوات الاحتلال على مركبة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، فيما نقلت الطواقم الطبية الفلسطينية إصابتين بحالة متوسطة برصاص قوات الاحتلال في الأطراف السفلية، إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، من بلدة زبوبا قضاء جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الإنارة في محيط مستوطنة "أفني حيفتس" جنوب شرق طولكرم، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

في غضون ذلك، تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية واستهدف مقاومون حاجز "سالم" العسكري غرب جنين بعبوات محلية الصنع.

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وقع 26 عملاً مقاوماً، شملت عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين، واندلاع مواجهات شعبية.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 9 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، وثلاث حالات لإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وحالة لتحطيم مركبات المستوطنين و11 مواجهة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.

حرية نيوز