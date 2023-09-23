حملة دولية للضغط على الاحتلال من أجل فتح موانئ غزة

أعلنت الحملة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة، عن إطلاق حملة عربية وأوروبية للضغط على الاحتلال من أجل فتح موانئ قطاع غزة.

وانطلقت الحملة في عدد من الدول العربية والأوروبية، وجرى الإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر صحفي في ميناء غزة صباح السبت.

وخلال إطلاق الحملة، شاركت عدة قوارب، في مسير بحري من ميناء غزة باتجاه شمال القطاع ضمن فعاليات إطلاق الحملة.

وفي كلمة لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، خلال المؤتمر، أكد أن الاحتلال يمنع أكثر من 6000 مريض سنويًا من الخروج للعلاج في الخارج.

وقال معروف: "الاحتلال الصهيوني يمنع دخول العشرات من الأجهزة الطبية ومستلزماتها لقطاع غزة، ودمّر أكثر من 2500 منشأة صناعية في قطاع غزة خلال السنوات الماضية".

وأوضح أن الاحتلال يمنع وصول إمدادات الكهرباء ويفشل كل المشاريع التي تعمل لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وأضاف: "الاحتلال يرتكب جريمة دولية باستمرار حصاره لقطاع غزة منذ أكثر من 17 عامًا. نقول كفى لهذا الحصار الصهيوني ولتفتح موانئ غزة ويكسر الحصار".