شاهد الان مباراة برشلونة وسيلتا فيغو بث مباشر اليوم السبت 23 / 9/ 2023 الدوري الاسباني، يستضيف ملعب سيلتا فيغو ( لويس كومبانيس ) مباراة من العيار الثقيل بينه وبين نظيره برشلونة ضمن اطار منافسات الجولة السادسة من قمم الدوري الاسباني " لاليغا " موسم 2023/2024

برشلونة استطاع أن يحتل المرتبة الثانية أسفل غريمه المعتاد ريال مدريد بجدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث فاز برشلونة في أربعة مباريات من أصل خمسة منذ بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني، حيث تعادل في مباراة واحدة كانت أمام نادي خيتافي وانتهت المباراة خالية من الأهداف صفر مقابل صفر، وبذلك فإن برشلونة لديه الآن 13 نقطة يحتل بها المركز الثاني، وفي المركز الثالث يأتي فريق جيرونا متساوياً مع النادي الكتالوني في النقاط ولكن بفارق الأهداف فقط، بينما يحتل ريال مدريد المركز الأول بفارق نقطتين.





رابط بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيغو من هنـــــــــــــــــــــا

يسعى المدير الفني (تشافي هيرنانديز) إلى الفوز في المباراة القادمة وتقليص الفارق بينه وبين ريال مدريد لمحاولة اللحاق بترتيب المركز الأول ضمن اطار منافسات الدوري الاسباني

على الجانب الآخر يوجد (سيلتا فيجو) الذي بدأ هذا الموسم بشكل غير معتاد ومستوى غير مرضي، حيث استطاع سيلتا فيجو أن يحقق الفوز في مباراة واحدة فقط من أصل خمسة مباريات وكان فوزه الوحيد على نادي ألميريا وانتهت بثلاث أهداف مقابل هدفين، بينما خسر النادي في ثلاث مباريات وتعادل في أخرى.





موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو مساء اليوم السبت الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري 2023 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، كما ستقام أحداث المباراة على ملعب( لويس كومبانيس الأولمبي).

فيما يخص القنوات الناقلة سيتم نقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية وتحديداً على القناة الأولى "بي إن سبورت 1 "