شاهد بث مباشر مباراة برشلونة وسلتا فيجو الدوري الإسباني السبت 23/9/2023

في اطار منافسات الدوري الاسباني 2023-2024، يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً على سيلتا فيغو اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، ضمن مباريات الجولة السادسة، عند الساعة 7:30 بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة بقيادة تشافي سيدخل لقاء اليوم باحثاً عن مواصلة الانتصارات الكبيرة التي حققها الفريق سواء في الدوري المحلي عندما فاز على ريال بيتيس 5-0، او في بطولة دوري ابطال أوروبا عندما فاز على رويال انتويرب البلجيكي 5-0 أيضا، ما يعطي لاعبي النادي الكتالوني دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المشوار.

شاهد بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو الدوري الإسباني .. من هنا

ويحتل الفريق الكتالوني حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر نادي ريال مدريد الذي سيلعب يوم غدا امام اتلتيكو مدريد، وبالتالي فان نادي برشلونة مطالب اليوم بالفوز من اجل خطف الصدارة بشكل مؤقت، على امل تعثر النادي الملكي في مباراته يوم غدا.

في المقابل، يدخل نادي سيلتا فيغو اللقاء بذكريات اخر مواجهة جمعت بينه وبين النادي الكتالوني والتي استطاع فيها نادي سلتا فيغو تحقيق الفوز 2-1، ما جعلت الفريق يتفادى الهبوط الى دوري الدرجة الثانية، ويحتل الفريق حاليا المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

وقد تلقى نادي برشلونة اخبار سارة خلال تدريبات الفريق الاخيرة، تمثلت في عودة المدافع الأوروجوياني رونالد اراوخو للمشاركة مع الفريق، عقب تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به.

وسيتم نقل مباراة برشلونة وسلتا فيغو عبر قناة بي ان سبورت الرياضية الأولى وبتعليق عامر الخوذيري.

يذكر أن أخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في الجولة الثامنة والثلاثون من منافسات الدوري الاسباني للموسم الماضي، والتي انتهت بفوز نادي سيلتا فيغو 2-1.