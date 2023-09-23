رونالدو يرد على منتقديه ,عبّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن محبته وامتنانه للسعودية وشعبها، معتبراً نفسه واحداً منهم.

جاء حديث رنالدو بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وعقب فوز النصر الصعب على حساب ضيفه الأهلي، بأربعة أهداف لثلاثة، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.





وساهم كريستيانو بشكل مؤثر في فوز فريقه، حيث سجل هدفين في الدقيقتين (4، 52).

وقال رونالدو، في تصريحات صحفية، بعد المباراة: "لعِبنا اليوم مباراة جيدة، سعداء بهذه النتيجة، كنا نعلم أننا سنواجه خصمًا قويًا ورائعًا.

وأضاف: "أنا أستمتع بكرة القدم، والأهم انتصار الفريق بالنسبة لي، ولا زالت لديَّ الرغبة في تقديم المزيد وتسجيل الأهداف"

وتابع: "لم أنته بعد كما يقول البعض، لا زلت أسجل وأنتصروأستمتع بكرة القدم، وسأواصل اللعب حتى أشعر بأن ساقي تخبرني بأنني انتهيت".

وعند سؤاله عن اليوم الوطني السعودي؟

قال رونالدو: "أعتبر نفسي واحدًا من الشعب السعودي. أحببت هذا البلد، والناس طيبون هنا".

وختم بالقول: "كما قلت من قبل هذا بلد رائع، والدوري الآن أصبح على أعلى مستوى في ظل امتلاكه مجموعة رائعة من اللاعبين، واللعبة في تطور مستمر، والشعب السعودي المذهل يستحق ذلك"