"التشريعي الفلسطيني" يرحب بقرار جنوب أفريقيا إعفاء الجواز الفلسطيني من التأشيرة

رحّب المجلس التشريعي الفلسطيني (برلمان تابع للسلطة الفلسطينية)، بقرار حكومة جنوب أفريقيا إعفاء جواز السفر الصادر عن السلطة الفلسطينية، من متطلبات تأشيرة الدخول للبلاد.

وأعرب المجلس، في بيان السبت، عن تقديره: "لكل الجهود البرلمانية والحكومية والشعبية المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني".

واعتبر التشريعي الفلسطيني القرار بأنه "امتداد للموقف الجنوب أفريقي المتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويعكس التاريخ المشترك بين الشعبين الفلسطيني والجنوب إفريقي في النضال من أجل الحرية والعدالة".

ودعا الدول جميعها إلى "القيام بخطوات مماثلة من شأنها الوقوف إلى جانب شعبنا وتعزيز صموده حتى نيل حريته".

وأعفت حكومة جمهورية جنوب إفريقيا، أمس الجمعة، الفلسطينيين (يحملون جوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية) من تأشيرات الدخول إلى جنوب إفريقيا، وفق بيان لوزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية.

وبموجب هذا القرار، سيتم منح حملة تلك الجوازات تأشيرات دخول في كافة المطارات والموانئ والمعابر الحدودية لجنوب إفريقيا لمدة 90 يوما، دون الحاجة إلى إصدار تأشيرات من سفارات "كيب تاون".