صدمة مزدوجة لريال مدريد قبل ديربي أتليتكو

تسبب نجم ريال مدريد داني كارفاخال، بصدمة للمدير الفني كارلو أنشيلوتي قبل مباراة الديربي عم أتلتيكو مدريد يوم بعد غد الأحد.

وسيغيب داني كارفاخال عن المباراة، بعدما خضع لأشعة رنين مغناطيسي اليوم الجمعة أظهرت معاناته من إصابة ستجبره على الابتعاد عن الملاعب.

وذكرت مصادر من ريال مدريد أن كارفاخال سيخضع لعملية تعافي تهدف لعودته في 30 سبتمبر/أيلول الجاري حينما يحل الملكي ضيفا على جيرونا في الدوري.

وكان كارفاخال قد أصيب بعد مباراة فريقه أمام ريال سوسييداد الأحد الماضي مما جعله يغيب عن مواجهة يونيون برلين في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ولم يصدر ريال مدريد حتى الآن تقريرا طبيا بشأن حالة نجم دفاعه.

وفي ذات السياق ينتظر ريال مدريد تأكيدًا بشأن السبب الذي أجبر نجمه جود بيلينجهام على مغادرة التدريب اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يخوض الديربي دون داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور وأردا جولر وإيدير ميليتاو وتيبو كورتوا، لكن صحيفة "آس" ذكرت أن بيلينجهام غادر التدريب مبكرًا.

وذكرت المصادر: "بيلينجهام غادر وهو يمسك معدته، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تعرض لإصابة في بطنه أو ما إذا كان قد أصيب بمرض".