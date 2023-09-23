موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين 2023؟، يبحث آلاف المواطنين والموظفين، والطلاب الفلسطينيين عن موعد التوقيت الشتوي الجديد للعام 2023 ومن ضمن خدمتنا نقدم لكم عبر موقع الرسالة نت موعد تغير الساعة.

تغيير التوقيت الشتوي

بعد أيام من اليوم ينتهي التوقيت الصيفي ليبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين، وذلك من خلال تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الخلف، ويحدث تأخير الساعة في العديد من البلدان المجاورة والمنتشرة حول العالم، ويكون ذلك من خلال تعديل عقارب الساعة لزيادة أو نقصان ساعة واحدة على الأقل في الوقت المحلي ويهدف هذا التغير لاستغلال وجود الضوء الطبيعي بشكل يتناسب مع الأعمال والدوامات الرسمية.

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين 2023.. متى يتم تغيير الساعة؟

صرحت الحكومة الفلسطينية عن موعد بدء العمل بـ التوقيت الشتوي في فلسطين (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة)، للعام الميلادي 2023، و حددت موعد نهاية التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي في فلسطين لعدَّة أعوام قادمة من عام 2023 إلى عام 2026.

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين 2023

أكدت الحكومة الفلسطينية أن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين 2023، نهاية ليلة يوم الجمعة وصباح يوم السبت الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (10)، من خلال تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين 2023.. متى يتم تغيير الساعة؟

ما هي مميزات التوقيت الشتوي في فلسطين

يُقلل التوقيت الشتوي من كُلفة استخدام الكهرباء في ساعات الصباح الباكر، بحيث يستيقظ الناس من نومهم بعد شروق الشمس، دون الحاجة لإشعال الإنارة.

يوفر على الناس كُلفة استخدام وسائل التدفئة، فمع شروق الشمس ترتفع درجات الحرارة بشكل تلقائي لتخفف من شدة برودة الطقس.

من فوائد التوقيت الشتوي يعطي وقتا كافيا للصقيع على الطرقات ليذوب تحت أشعة الشمس، ما يعني منع حوادث الانزلاق بسبب الصقيع وتقليل الكُلف المادية والبشرية الناتجة عن ذلك.

· ينعكس التوقيت الشتوي على طاقة الأفراد الإنتاجية في العمل، والطاقة الاستيعابية للطلبة في المدارس، فالذهاب إلى المدرسة والعمل والشمس مُشرقة يختلف عن الذهب إليها في الظلام