شاهد بالفيديو بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست اليوم السبت 23 / 9 / 2023

مانشستر سيتي في مواجهة سهلة أمام نوتنجهام فورست , يلتقي مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام على ملعب الاتحاد في الساعة الخامسة مساءً، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023 / 2024

يتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن توتنهام الوصيف برصيد 13 نقطة، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

يخوض فريق مان سيتي مباراة نوتنجهام فورست بهدف تحقيق الثلاث نقاط، من أجل الإبتعاد بصدارة البريميرليج عن أقرب منافسيه السيبرز.

يستأنف السيتيزنز مشواره في الدوري الإنجليزي، بعد ثلاثية مستحقة على النجم الأحمر في بداية مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست في مسابقة البريميرليج، على قناة beIN Sports 1 HD .