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رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 لتنسيق الكليات عبر موقع الوزارة الرسمي

رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 لتنسيق الكليات عبر موقع الوزارة الرسمي
رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 لتنسيق الكليات عبر موقع الوزارة الرسمي

الرسالة نت

تصدر عبر محرك البحث جوجل البحث عن تقليل الاغتراب 2023 لتنسيق الكليات بسبب ترقب عدد كبير من طلاب الثانوية للتقديم على طلب لتقليل الاغتراب، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 على كلية بإحدى المحافظات بعيدة عن محل سكن الطالب.

شروط تقليل الاغتراب المناظر 2023

  • التحويل بين الكليات الجامعية: عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
  • التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة: يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.
  • التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

خطوات الحصول على بطاقة الترشيح

  • الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا)
  • اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة (اضغط هنا)
  • الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 بعد إدخال الرقم السرى والبيانات الخاصة بالدخول

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/291068

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تنسيق تقليل الاغتراب رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الكليات عبر موقع الوزارة الرسمي

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