جماعات الهيكل تعلن اقتحاماً مركزياً للأقصى عشية ما يُسمى (يوم الغفران)

أعلن اتحاد منظمات الهيكل عن اقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك يوم الأحد 24-9-2023 عشية ما يسمى بيوم الغفران، وكذلك في يوم الغفران ذاته الإثنين 25-9-2023 على أن تقام الصلوات الجماعية خلال هذين اليومين بما يشمل محاكاة قربان الغفران وصلوات التوبة.



ويُعد يوم الغفران أقدس أيام السنة لدى اليهود، ويبدأ مع غروب شمس يوم الأحد وحتى ما بعد الغروب يوم الإثنين 25-9، ويتضمن صياماً وتوقفاً شاملاً عن كل "الأعمال الدنيوية" بما يشمل حركة المواصلات.



وتلجأ جماعات الهيكل للاقتحام عشية الغفران العبري تعويضاً عن محدودية قدرتها على الاقتحام خلاله؛ لكنها تحرص في الوقت عينه على الاقتحام خلاله لتكريس اقتحام الأقصى باعتباره "عملاً مقدساً" يشمله صيام الغفران.