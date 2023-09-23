التجارة بين تركيا وأفريقيا تتخطى 40 مليار دولار خلال 2022

تخطت المعاملات التجارية بين تركيا وقارة أفريقيا أكثر من 40 مليار دولار، خلال العام المنصرم 2022.

وقال نائب وزير الخارجية التركي، محمد كمال بوزاي، في كلمةٍ له خلال حفل استقبال أقامته سفارة جنوب أفريقيا في العاصمة أنقرة، بمناسبة يوم الحرية والتراث، "إن حجم التجارة بين بلاده والقارة الإفريقية تجاوز 40 مليار دولار خلال عام 2022".

وتحتفل جنوب إفريقيا بيوم الحرية في 27 أبريل/ نيسان من كل عام، لكن سفارتها لدى أنقرة قررت تأجيل الاحتفال عقب الزلزال المدمر بتركيا، وهو الأمر الذي أشاد به السفير "بوزاي".

وأكد أن حجم التجارة بين الجانبين كان يبلغ 5.4 مليارات دولار فقط عام 2003، مؤكدا دعم الجمهورية التركية، لتعزيز تمثيل الأفارقة في المحافل الدولية.

وشارك في الحفل إلى جانب بوزاي، سفيرة جنوب إفريقيا في أنقرة ديبو ليتساتسي-دوبا، وسفراء دول أخرى فضلًا عن عدد كبير من المدعوين.

بدورها، أشادت السفيرة ديبو ليتساتسي-دوبا، بالعلاقات القائمة بين بلادها وتركيا، وقالت إنها تسعى لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.