النائب طافش: مخططات الاحتلال الاستيطانية في القدس تهدف لتهجير المقدسيين 

قال النائب خالد طافش إن إعلان الاحتلال عن مخططات جديدة لبناء 18 ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة هو عبارة عن خطة خطيرة لتهجير المقدسيين.

وأوضح أن خطورة المخطط تكمنُ في تهجير المقدسيين وعدم السماح لهم بالبناء، والتضييق عليهم بالهدم ومنع الترخيص والغرامات المالية والضرائب الباهظة.

وأشار إلى أن كثيرا من المقدسيين خرجوا في السنوات الماضية باتجاه رام الله وبيت لحم للبناء والسكن فيها بعيدا عن ظلم الاحتلال وقوانينه الجائرة.

وبيّن طافش أن كل هذه الخطوات مقدمات لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم.

ولفت إلى أن هذه السياسة قائمة منذ عام ٦٧ وازدادت وتيرتها بعد اتفاق أوسلو المشؤوم لأضعاف مضاعفة سواء في القدس أو الضفة الغربية.

وتواصل حكومة الاحتلال المتطرفة دعم خطط الاستيطان في مدينة القدس المحتلة، ضمن مساعيها للسيطرة على أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين وطردهم من ديارهم ومنازلهم.



ودعمت حكومة الاحتلال التي تضم وزراء متطرفين 30 خطة استيطانية منذ بداية العام الجاري، تضم أكثر من 18 ألف وحدة بمستوطنات القدس المحتلة، وذلك في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر الجاري.



ومنذ عام 2021 شهدت المنطقة الشرقية من القدس المحتلة توسعات استيطانية، وتزايدت بشكل قياسي عام 2022، وسجلت ارتفاعاً في الوحدات الاستيطانية بلغ 23 ألف و97 وحدة، وهو الأعلى خلال عقد من الزمن.



وعلى ضوء دعم الاحتلال للخطط الاستيطانية الـ30 في القدس، من المتوقع أن يتجاوز التوسع الاستيطاني هذا العام الرقم القياسي الذي بلغ العام الماضي.



ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 13 نشاطاً استيطانياً في الضفة والقدس خلال آب/ أغسطس الماضي، ضمن انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته.