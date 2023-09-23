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أي جنون واثارة ومتعة ,, ريمونتادا برشلونية خلال 10 دقائق أمام نظيره سيلتا فيغو

شاهد - الجنون والمتعة الكتالونية
شاهد - الجنون والمتعة الكتالونية

الرسالة نت

 ريمونتادا برشلونية قاتلة خلال 10 دقائق أمام نظيره سيلتا فيغو , اجتاز برشلونة  إحدى العقبات المهمة في حملته نحو استعادة الترتيب الاول  ( مؤقت ) في الدوري الإسباني لكرة القدم  ، بعدما قلب تأخره بهدفين دون رد أمام نظيره (سيلتا فيغو)  إلى فوز ثمين ومستحق بنتيجة ( 3 - 2 ) ، في قمة مباريات الجولة السادسة من المسابقة.

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وعزز برشلونة موقعه في الصدارة  (مؤقتاً ) ، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة  مناصفة ًمع فريق ( جيرونا ) بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ( ريال مدريد) ، الذي لعب مباراة أقل من الفريق الكتالوني .

في المقابل، تجمد رصيد سيلتا فيغو  -الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة- عند (6) نقاط في المركز السابع عشر .

وساهمت تبديلات الاسباني ( تشافي ) مدرب برشلونة ، في صنع الفارق للفريق الكتالوني في آخر عشرِ دقائق من الشوط الثاني، الذي شهد هدفين من اللاعب ( ليفاندوسكي ) .

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل ، أهدى النجم البرتغالي  ( كانسيلو ) النقاط الثلاث لبرشلونة ، بتسجيله الهدف الثالث أمام فريق( سيلتا فيغو)  في الدقيقة ( 89 )، من صناعة اللاعب ( جافي ) .

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