أي جنون واثارة ومتعة ,, ريمونتادا برشلونية خلال 10 دقائق أمام نظيره سيلتا فيغو

ريمونتادا برشلونية قاتلة خلال 10 دقائق أمام نظيره سيلتا فيغو , اجتاز برشلونة إحدى العقبات المهمة في حملته نحو استعادة الترتيب الاول ( مؤقت ) في الدوري الإسباني لكرة القدم ، بعدما قلب تأخره بهدفين دون رد أمام نظيره (سيلتا فيغو) إلى فوز ثمين ومستحق بنتيجة ( 3 - 2 ) ، في قمة مباريات الجولة السادسة من المسابقة.





وعزز برشلونة موقعه في الصدارة (مؤقتاً ) ، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة مناصفة ًمع فريق ( جيرونا ) بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ( ريال مدريد) ، الذي لعب مباراة أقل من الفريق الكتالوني .

في المقابل، تجمد رصيد سيلتا فيغو -الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة- عند (6) نقاط في المركز السابع عشر .

وساهمت تبديلات الاسباني ( تشافي ) مدرب برشلونة ، في صنع الفارق للفريق الكتالوني في آخر عشرِ دقائق من الشوط الثاني، الذي شهد هدفين من اللاعب ( ليفاندوسكي ) .

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل ، أهدى النجم البرتغالي ( كانسيلو ) النقاط الثلاث لبرشلونة ، بتسجيله الهدف الثالث أمام فريق( سيلتا فيغو) في الدقيقة ( 89 )، من صناعة اللاعب ( جافي ) .