انطلاق فعاليات يوم العمل ضدّ (باركليز) في بريطانيا

‌ انطلقت فعاليات يوم العمل ضد بنك "باركليز" المتواطئ مع الاحتلال في جميع أنحاء بريطانيا أمس وسط مشاركة جماهيرية واسعة.

وطالب النشطاء فروع البنك بسحب استثماراته من الشركات التي تزود "إسرائيل" بالسلاح الذي تستخدمه في هجماتها ضد الفلسطينيين.

وتأتي هذه الفعاليات لإجبار البنك على إنهاء علاقاته استثماراته في الشركات المتورطة مع الاحتلال في أعمال العنف ضدّ الفلسطينيين.

يذكر أن حملة التضامن مع فلسطين، أشارت في وقت سابق إلى أن البنك يستثمر في الشركات التي تزود الاحتلال بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في الاعتداء على الفلسطينيين، موضحةً أن العنف (الإسرائيلي) هو سمة للاحتلال القائم على الفصل العنصري.

كما وشهد العام الماضي احتجاجات واسعة ضدّ البنك لإجباره على وقف تعاونه مع الاحتلال في انتهاكاته بحق الفلسطينيين.

