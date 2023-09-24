هل ارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم؟؟

أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم 24 سبتمبر 2023، انخفض سعر صرف الدولار اليوم الخميس 2023 ، في مصرف سوريا مقابل الليرة، بينما شهد تذبذباً ملحوظاً في السوق السوداء في سوريا، مطلع التعاملات الصباحية، كما شهدت أسعار العملات الأجنبية في سوريا، تغيرات ملحوظة، ومن خلال موقع الرسالة نت نقدم لكم أحدث التغيرات على أسعار العملات بصورة يومية.

سعر صرف الدولار في السوق السوداء

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، في أسواق العاصمة دمشق، 13500 ليرة للشراء، مقابل 13700 ليرة للبيع للدولار الأمريكي. داخل مصرف سورية المركزي.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 498 ليرة سورية عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 507 ليرة سورية.

أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023

سعر اليورو اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 14650 ليرة للشراء، و14750 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم، ليرة للشراء، و 2173.41 ليرة للبيع.

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سعر الدينار الأردني اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم، 11790.82 ليرة للشراء، و 11908.72 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الليرة السورية اليوم، 2297.30ليرة للشراء، و2320.27 ليرة للبيع.