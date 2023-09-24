إضعاف القضاء: الاحتجاجات تتجدد في تل أبيب وعشرات البلدات والمواقع

تظاهر عشرات الآلاف مساء السبت في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية بشارع "كابلان"، كما في عشرات البلدات والمفارق الرئيسة ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء.

وتوجه المتظاهرون بمسيرة باتجاه منزل رئيس الكنيست، أمير أوحانا، عقب المظاهرة المركزية في "كابلان".

وأعلن منظمو الاحتجاجات أن المظاهرة المركزية أطلق عليها "لا يوجد غفران للديكتاتورية"، في إشارة إلى ما يسمى بيوم الغفران الذي يصادف يومي الأحد والإثنين.

وتظاهر الآلاف في العديد من البلدات بينها حيفا والقدس ونتانيا وكفار سابا ورمات هشارون والخضيرة ورحوفوت ومفرق "كركور".

وجاء عن "قوة كابلان"، أنه "مع انتهاء حملة الكذب التي قام بها نتنياهو في الولايات المتحدة، والتي وصف فيها اليهود الأميركيين بأنهم متعاونون مع النظام الإيراني، كشف نتنياهو عن نيته الاستمرار في جوهر الانقلاب على القضاء والاستيلاء على لجنة تعيين القضاة".

وشددت على أنه "لن نسمح لنتنياهو بأن يحوّل (إسرائيل) إلى دكتاتورية خطيرة ويجرنا إلى أزمة دستورية".

وأشارت إلى أن "وتيرة الاحتجاج ستزداد في الأسابيع المقبلة حتى عودة الكنيست وهناك سنمنع الانقلاب. لا يوجد غفران لأولئك الذين دمروا كل جزء جيد ويحاولون تحويل (إسرائيل) إلى دكتاتورية".

وأغلقت الشرطة (الإسرائيلية) العديد من الشوارع المركزية في تل أبيب وبلدات أخرى بالتزامن مع الاحتجاجات.

مما يذكر أن الاحتجاجات رافقت رئيس الحكومة (الإسرائيلية)، بنيامين نتنياهو، لدى مغادرته إلى الولايات المتحدة الأميركية وأثناء زيارته ولقائه مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، وحتى خطابه الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض عقب اجتماع نتنياهو وبايدن، جاء أن الرئيس الأميركي كرر "قلقه إزاء أي تغييرات جوهرية في النظام الديمقراطي (الإسرائيلي)، في ظل غياب أوسع إجماع أو توافق ممكن".

عرب 48