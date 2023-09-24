مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الدوري الإسباني اليوم 2023-09-24

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني الأحد 24/9/2023

يحل نادي ريال مدريد ضيفاً قيلاً على استاد سيفيتاس ميتروبوليتانو في ديربي فريقي العاصمة لمواجهة اتلتيكو مدريد اليوم الاحد 24 سبتمبر 2023، في اطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم.

وستنطلق أحداث المباراة بث مباشر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش.

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ريال مدريد يدخل ديربي العاصمة بمعنويات عالية، بعدما حقق العلامة الكاملة في بطولة الدوري الاسباني، إضافة الى الانتصار في افتتاح منافساته ببطولة دوري ابطال أوروبا امام يونيون برلين 1-0.

كما يدخل نادي ريال مدريد اللقاء بعد ان تراجع الى المركز الثاني مؤقتاً في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 15 نقطة، وذلك بعد فوز الغريم التقليدي نادي برشلونة يوم أمس على سيلتا فيغو 3-2 ليخطف الصدارة بشكل مؤقت وبرصيد 16 نقطة، وبالتالي فان النادي الملكي مطالب بالفوز من اجل العودة الى الصدارة مره أخرى.

غيابات ريال مدريد واتلتيكو مدريد في قمة اليوم

ويعاني نادي ريال مدريد من بعض الإصابات وابرزها إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي ميلتاو، بجانب الاسباني كارفخال، كما عاد الى صفوف النادي الملكي نجم خط الهجوم البرازيلي فينيسيوس.

في المقابل، يفتقد أتلتيكو مدريد العديد من اللاعبين ابرزهم، رودريجو، دي بول، وبابلو باريوس، وشالار سويونجو، وينالدو ماندافا، وتوماس ليمار، بسبب الإصابة.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشرة

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشر اليوم في الدوري الاسباني، ستكون هي قناة بي ان سبورت الرياضية بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.