القسام يزف الشهيد (أسيد أبو علي) ويؤكد أن الضفة عصيةً على الاحتلال

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" على أن مخيمات الضفة ستكون عنواناً للصمود والتحدي في مواجهة صلف هذا العدوّ وعنجهيته، وستبقى عصيةً على قواته المهزومة.

وزفت الكتائب في بيانها العسكري، الشهيد القسامي المجاهد أسيد فرحان أبو علي، والذي ارتقى بعد اشتباكٍ مسلح خاضه رفقة إخوانه المجاهدين مع قوات العدو المتوغلة في مخيم نور شمس بطولكرم فجر اليوم الأحد 09 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 24/09/2023م

كما نعت الكتائب رفيقه في الميدان الذي ارتقى خلال صدّ العدوان، الشهيد البطل عبد الرحمن سليمان أبو دغش، مؤكدةً بأن مجاهديها تصدوا رفقة إخوانهم في فصائل المقاومة لقوات العدوّ وخاضوا معها اشتباكاتٍ عنيفة بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة، وقد اعترف العدوّ بإصابة أحد جنوده بجراح.