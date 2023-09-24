موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

المولد النبوي أو مولد الرسول هو ذكرى سنوية في يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول ح حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا أو عبادة بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله حيث تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

موعد المولد النبوي

ويوافق موعد المولد النبوي يوم 12 ربيع الأول من كل عام، حيث سيوافق يوم المولد النبوي 2023 في فلسطين يوم الأربعاء المقبل 27 سبتمبر 2023.

رسمياً موعد إجازة المولد النبوي في فلسطين 2023

وقررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء 27/9/2023، في الوزارات والمؤسسات الدولة كافة تزامنا مع المولد النبوي الشريف.

ويترقب المسلمون كل عام هجري ذكرى مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك بإحياء سننه وسماع سيرته العطرة وسماع المحاضرات والندوات والمقاطع عن شخصه وسيرته العطرة.

وتحدد عادةً في فلسطين في هذه المناسبة عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر/ أيلول الحالي.

ماذا تفعل في يوم المولد النبوي الشريف؟

أوضح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن الذي تعلمناه من سنة الله أنه كان يكثر من الأعمال الصالحة في مواطن النعمة؛ فكان يصوم يوم الاثنين وفاءً لربه على نعمة خلقه ففي الصحيح: أنه سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ». صحيح مسلم.

وتوجد بعض الأعمال المستحبة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف 2023، مثل أفعال الخير كالصيام والعبادة والتقرب إلى الله تعالى والتوسعة على الأهل ونحو ذلك، وفقًا للوارد عن لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

يعتبر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو أمر مقطوع بمشروعيته من جانب دار الإفتاء المصرية، حيث أنه أصل من الأصول ودعامتها الأولى، حيث درج هذا من جانب سلفنا الصالح منذ القرنين الرابع والخامس الهجريين على الاحتفال مولد النبي وإحياء الشعائر الخاصة به، بشتى الطرق المختلفة بأنواع القربات من إطعام الطعام وإنشاد الأشعار والمدائح وغيرها من الأمور المختلفة تخليدًا لهذه الذكرى.